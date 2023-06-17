Что было раньше – яйцо или курица: ученые нашли ответ на извечный вопрос
Одна из самых древних эволюционных загадок, еще и популярная среди обычных людей, – это вопрос: а что было раньше, яйцо или курица?
Ответ на него наконец-то нашли ученые из Бристольского университета. Они предложили гипотезу, согласно которой древние предки современных птиц и рептилий сначала рожали живых детенышей, а уже потом перешли к отложению яиц. Об этом пишет Mirror.
Таким образом, исследователи подтвердили, что сначала все же была курица.
Профессор Майкл Бентон из Бристольского университета отметил, что результаты данного исследования, а также других работ, проведенных в последние годы, подвергают сомнению классическую модель “яйцо рептилии”.
Первые амниоты, обеспечивающие защиту потомства, разработали механизм задержки эмбриона внутри тела матери вместо откладывания яиц с твердой скорлупой.