



Что было раньше – яйцо или курица: ученые нашли ответ на извечный вопрос

Одна из самых древних эволюционных загадок, еще и популярная среди обычных людей, – это вопрос: а что было раньше, яйцо или курица?



Ответ на него наконец-то нашли ученые из Бристольского университета. Они предложили гипотезу, согласно которой древние предки современных птиц и рептилий сначала рожали живых детенышей, а уже потом перешли к отложению яиц. Об этом пишет Mirror.



Таким образом, исследователи подтвердили, что сначала все же была курица.



Профессор Майкл Бентон из Бристольского университета отметил, что результаты данного исследования, а также других работ, проведенных в последние годы, подвергают сомнению классическую модель “яйцо рептилии”.



Первые амниоты, обеспечивающие защиту потомства, разработали механизм задержки эмбриона внутри тела матери вместо откладывания яиц с твердой скорлупой.

