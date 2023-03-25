



Canva добавила ИИ-инструменты для борьбы с Microsoft и Google

Австралийская компания Canva ускоряет свою экспансию на рынок цифровых продуктов для работы, добавляя в свой пакет инструменты искусственного интеллекта, чтобы лучше конкурировать с Microsoft и Google, пишет Bloomberg.



В четверг на мероприятии в Сиднее эта компания представила широкий спектр инструментов с искусственным интеллектом. 125 млн пользователей Canva могут опираться на них при создании презентаций, написав описание слайдов, которые они хотят видеть. Они также могут получать рекомендации по картинкам и макетам, генерировать пользовательский контент с помощью искусственного интеллекта и автоматически переводить текст в дизайне на более чем 100 различных языков.



Компания Canva, стоимость которой недавно оценивалась примерно в $26 млрд, ориентирует свои продукты на профессионалов в области дизайна, чтобы стимулировать рост крупных компаний. Кроме того, Canva конкурирует с такими компаниями, как Microsoft и Google, чьи программы для создания презентаций и обработки текста доминируют в корпорациях по всей планете.



Компания также представила набор функций управления брендом, который поможет профессиональным дизайнерам, маркетологам и творческим командам, устранив рутинную работу из их рабочей нагрузки. Услуги, получившие название "Brand Hub", помогут компаниям хранить логотипы, цвета, шрифты, иконки, изображения, графику и рекомендации по использованию бренда в одном месте для всех сотрудников организации.