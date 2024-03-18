



Безумный план по спасению арктического морского льда

В Кембридж-Бей, крошечной канадской деревушке на Полярном круге, исследователи пробурили отверстие в морском льду и выкачивают на поверхность около 1000 литров морской воды в минуту. Под воздействием холодного зимнего воздуха вода быстро замерзает, способствуя утолщению льда на вершине.



"Идея заключается в том, что чем толще лед в конце зимы, тем дольше он продержится, когда наступит сезон таяния", - говорит Андреа Чекколини из британской компании Real Ice, возглавляющей экспедицию. Исследователи уже заметили, что лед стал толще на несколько десятков сантиметров по всей небольшой территории исследования.



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Пока еще слишком рано говорить о том, может ли такой подход действительно изменить ситуацию. Одна из проблем заключается в том, что более соленый лед может быстрее таять летом. Кроме того, существует огромная логистическая проблема, связанная с масштабированием проекта до значимого уровня.



Исследователи признают, что геоинженерия не является идеальным выходом в борьбе с изменением климата, и что для того, чтобы избежать худших последствий потепления, необходимо резко сократить выбросы углекислого газа и ископаемого топлива.

