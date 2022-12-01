



Археологи нашли древние египетские мумии с золотыми языками

Археологи обнаружили древние египетские мумии с золотыми языками, сообщило недавно министерство туризма и древностей Египта.



Мумии были одними из нескольких находок, найденных на раскопках археологического комплекса Квайсана в Египте. В ходе этих раскопок удалось обнаружить ряд древних гробниц из разных периодов истории Египта.



Золотые языки были не настоящими языками, а золотыми пластинами в форме языков, помещенными в рот некоторым мумиям, объяснил генеральный секретарь Верховного совета по археологии доктор Мустафа Вазири. Другими словами, у этих мумий были удалены языки во время процесса мумификации и заменены на золотые пластины.



В целом недавно найденные мумии сохранились довольно плохо, но во всех гробницах было обнаружено значительное количество золотых артефактов. Некоторые из мумий были покрыты тонкими слоями золота, а у других золотом были покрыты даже кости.



Почему эти языки были заменены золотыми, неясно, хотя некоторые археологи уверены, что это было сделано для того, чтобы умершие могли говорить перед египетским богом Осирисом, судьей мертвых, и просить о пощаде.





