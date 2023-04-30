



Археологи ашли древнеримские лагеря в Аравийской пустыне с помощью Google Earth

Археологи из Оксфордского университета изучили снимки Аравийской пустыни на Google Earth и обнаружили руины трех древнеримских военных лагерей. Они могут свидетельствовать о ранее неизвестной кампании по захвату Набатейского царства в 106 году нашей эры.



Об этом пишет Phys.org.



Армия выстроила эти лагеря как временные оборонительные станции во время дальних походов. Расстояние между ними – от 37 до 44 км. По словам ученых, сооружения очень хорошо сохранились, несмотря на то, что они строились для кратковременного использования — на несколько дней или недель.



В настоящее время лагеря находятся на территории Иордании. Исследователи уже отправились в пустыню, чтобы изучить развалины более подробно.



