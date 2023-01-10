



В Ираке нашли 2700-летние наскальные рисунки из древней ассирийской Ниневии

Группа археологов обнаружила в Ираке обнаружила древние наскальные рисунки, проливающие свет на жизнь ассирийцев в древней Ниневии, которая когда-то была самым большим и процветающим городом в мире. Открытие предлагает новый ракурс на жизнь людей, живущих в одной из самых влиятельных цивилизаций в мире.



Ниневия была жемчужиной Ассирии, великой месопотамской цивилизации, правившей большей частью региона, который сейчас является Ираком, и некоторыми частями Турции между 14 и 7 веками до нашей эры. Руины города лежат в современном городе Мосул на севере Ирака, на восточном берегу реки Тигр. На протяжении десятилетий это была столица и крупнейший город Неоассирийской империи, а также самый большой город в мире.



2700-летние резные фигурки изображают ассирийскую леса, царей и их дворы, горы и военные сцены. Проливая свет на значение резных фигурок, директор Пенсильванского музея Кристофер Вудс сказал The Daily Pennsylvanian: “Это открытие способствует пониманию неоассирийской истории в древней Месопотамии. Мы в восторге от этой невероятно редкой исторической находки”.



Археологи обнаружил семь мраморных плит с резьбой. Они были найдены под Машкинскими воротами, историческим памятником, который был почти разрушен Исламским государством во время их нападения на город Мосул в 2016 году.



Между 6000 г. до н.э. и 3000 г. до н.э. Ниневия была религиозно важным местом для поклонения богине и называлась “Домом Иштар”, богини войны и любви. Считается, что около 1813 г. до н.э. ассирийцы начали править городом, а неоассирийские цари (с 912 по 612 г. до н.э.) сделали его важным торговым центром.



Во время правления царя Сеннахирима город был столицей Ассирийской империи. Чтобы уберечь его от врагов, царь окружил границы города стенами длиной в несколько километров. Он также построил великолепные храмы, памятники, парадные входы, ворота и дворцы. В течение полувека это был самый большой и впечатляющий город в мире. Столица была известна как быстро развивающийся экономический центр. Историки считают , что одно из семи древних чудес, Висячие сады, также были построены в Ниневии.



Здесь была библиотека, в которой хранилось 30 000 глиняных табличекна которых в том числе была записана вся историю Месопотамии.

Обнаруженные наскальные рисунки подчеркивают военную мощь ассирийцев.



К сожалению, большинство исторических мест и музеев Ирака, в которых хранились бесценные останки славы Ниневии, были разграблены и разрушены террористами Исламского государства во время их многочисленных нападений на страну. Они пытались стереть не только ассирийские , но и вавилонские, римские и любые другие артефакты доисламской эпохи, на которых были изображены месопотамские божества, люди и культура. К счастью, мраморные плиты, закопанные под Машкиными воротами, им не достались.



В 612 г. до н. э. мидяне, персы и вавилоняне вместе напали на Ниневию. Они победили ассирийских правителей, сожгли славный город и взяли под свой контроль регион. Большинство жителей уехало, и самый процветающий город в мире превратился в руины.



По данным ЮНЕСКО и Фонда всемирного наследия, исторические места в Ираке, в которых находятся различные остатки Ассирийской империи и Ниневии, по-прежнему входят в число объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения . Это еще больше увеличивает значение восстановленных наскальных рисунков в Мосуле.