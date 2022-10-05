



1,6 метра в длину: новая клавиатура Google

Google Japan выпускает новую забавную клавиатуру отпугивает кошек и дает возможность совместной работы на одном компьютере.



Не совсем понятно, кто собирается ее покупать, но Google Japan предлагает на продажу самую странную клавиатуру, которую вы когда-либо видели. В отличие от традиционных клавиатур, Google Japan предлагает "упорядоченную" клавиатуру, где все клавиши расположены в один ряд в алфавитном порядке.



В видеоролике, снятом компанией о новой клавиатуре, дизайнеры объясняют, что ее длина составляет 1,65 метра, и утверждают, что ее узкая конструкция особенно эффективна за занятыми столами. В юмористическом ролике создатели представляют некоторые преимущества узкой клавиатуры. Она не позволяет кошкам лежать на нем, когда вы работаете с ним из дома, а его длина не позволит другим сидеть слишком близко к вам во время работы в офисе или, в качестве альтернативы, позволит вам работать вместе за одним компьютером.

Для тех, у кого проблемы с поиском клавиш на старой клавиатуре - на новой клавиатуре вы сможете запомнить расположение каждой клавиши на клавиатуре по сантиметрам от края. В ролике предлагается использовать клавиатуру для множества дополнительных опций, таких как измерение роста детей, а также выключение света дистанционным нажатием на выключатель.



Хотя это шутка, Google Japan серьезно отнеслась к этому изобретению. Хотя компания не продает клавиатуры, она опубликовала подробное руководство по сборке длинной клавиатуры, которое включает в себя фрагменты кода и изображения для иллюстрации, и все, что остается, — это дождаться, когда первый пользователь начнет ее сборку.

Это не первый случай, когда Google Japan "изобретает" странные клавиатуры. Компания уже выпустила клавиатуру, которая является одновременно и чашкой кофе (чтобы кофе не проливался на клавиатуру), и клавиатурой, основанной на хлопушках. Со времени начала пандемии коронавируса и из-за страха перед фейковыми новостями Google прекратил свою ежегодную традицию анонсировать забавные продукты первого апреля, но, похоже, они все еще ищут причины для рекламы забавных клавиатур независимо от даты.