



Умер экс-форвард лондонского Арсенала Кевин Кэмпбелл

На 55-м году жизни скончался бывший нападающий лондонского "Арсенала" Кевин Кэмпбелл.



О смерти звездного футболиста стало известно 15 июня.



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Долгое время Кэмпбелл боролся с почечной недостаточностью. Недавно он был госпитализирован.



Экс-форвард "Арсенала" добыл с "канонирами" четыре трофея. Дважды команда получала чемпионство АПЛ. Также клуб завоевал кубок футбольной лиги и кубок обладателей кубков УЕФА.



Также Кэмпбелл играл в "Эвертоне". Он был рекордсменом по количеству голов в высшем дивизионе английского футбола.