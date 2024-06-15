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Умер экс-форвард лондонского Арсенала Кевин Кэмпбелл
15.06.2024 16:37 Алина Груднева

Умер экс-форвард лондонского Арсенала Кевин Кэмпбелл

На 55-м году жизни скончался бывший нападающий лондонского "Арсенала" Кевин Кэмпбелл.

О смерти звездного футболиста стало известно 15 июня.

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Долгое время Кэмпбелл боролся с почечной недостаточностью. Недавно он был госпитализирован.

Экс-форвард "Арсенала" добыл с "канонирами" четыре трофея. Дважды команда получала чемпионство АПЛ. Также клуб завоевал кубок футбольной лиги и кубок обладателей кубков УЕФА.

Также Кэмпбелл играл в "Эвертоне". Он был рекордсменом по количеству голов в высшем дивизионе английского футбола.

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