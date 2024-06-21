



В США оставили в силе закон о более жестком контроле за владением оружием

Верховный суд США оставил в силе федеральный закон, который запрещает людям, обвиняемым в домашнем насилии, владеть огнестрельным оружием.



Было отменено решение суда низшей инстанции, который определи, что такие меры нарушают Вторую поправку к Конституции США.



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Восемь судей проголосовали за, чтобы оставить в силе закон. Лишь один судья выступил против.



Президент США Джо Байден приветствовал решение Верховного суда. Он пообещал, что продолжит оказывать давление на Конгресс с целью усиления защиты жертв домашнего насилия.