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В США оставили в силе закон о более жестком контроле за владением оружием
21.06.2024 20:03 Алина Груднева

В США оставили в силе закон о более жестком контроле за владением оружием

Верховный суд США оставил в силе федеральный закон, который запрещает людям, обвиняемым в домашнем насилии, владеть огнестрельным оружием. 

Было отменено решение суда низшей инстанции, который определи, что такие меры нарушают Вторую поправку к Конституции США.

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Восемь судей проголосовали за, чтобы оставить в силе закон. Лишь один судья выступил против.

Президент США Джо Байден приветствовал решение Верховного суда. Он пообещал, что продолжит оказывать давление на Конгресс с целью усиления защиты жертв домашнего насилия.

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