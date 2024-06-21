



ЧЕ 2024: Поляки едут домой

Сборная Австрии неплохо проявила себя в первом туре против Франции, поэтому их шансы в противостоянии с Польшей выглядели предпочтительней.



Австрия, действительно, с первых минут захватила инициативу и быстро открыла счет.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Польше удалось еще до конца первого тайма отыграться. Но их устраивала только победа, поэтому на 60 минуте в бой послали Левандовского, который был травмирован и не принял участие в первом туре. К сожалению для поляков, после выхода звезды, команда посыпалась.



Сборная Австрия забила два мяча в ворота соперника и отправила их собирать чемоданы.