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ЧЕ 2024: Поляки едут домой
21.06.2024 21:13 Алина Груднева

ЧЕ 2024: Поляки едут домой

Сборная Австрии неплохо проявила себя в первом туре против Франции, поэтому их шансы в противостоянии с Польшей выглядели предпочтительней. 

Австрия, действительно, с первых минут захватила инициативу и быстро открыла счет. 

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Польше удалось еще до конца первого тайма отыграться. Но их устраивала только победа, поэтому на 60 минуте в бой послали Левандовского, который был травмирован и не принял участие в первом туре. К сожалению для поляков, после выхода  звезды, команда посыпалась. 

Сборная Австрия забила два мяча в ворота соперника и отправила их собирать чемоданы. 

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