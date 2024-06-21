



Список "иноагентов" в РФ пополнил известный кинорежиссер

Известный кинорежиссер Роман Качанов включен в список "иноагентов" в России.



О соответствующем пополнении реестра "иностранных агентов" объявил минюст РФ.



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Кроме автора ДМБ и "Даун Хаус", в список также попали: адвокат, защищавший шамана Александра Габышева, Алексей Прянишников; муниципальный депутат из Петербурга Владимир Волохонский; питерский депутат Никита Кириллов и политтехнолог Сергей Антонов.



Также в реестр попал француз Лоран Клод Жан-Луи Винатье, которого арестовали за "уклонение" от исполнения обязанностей "иноагента".



