



ЧЕ-2024: Испания- главный фаворит турнира

Сборная Испании минимально победила Италию 1:0, но могла забить еще, как минимум, 3-4 мяча.



Первый, на этом турнире, матч двух грандов мирового футбола. Испания выглядит устрашающе и является одним из главных фаворитов на победу в Чемпионате. По уровню таланта, равных им нет. Но итальянцы выбрали правильную тактику: не спешили, старались сбавить темп и допускать минимум ошибок при передачах. И все же, только прекрасная игра вратаря сборной Италии, оставила их на плаву.



Во втором тайме итальянцы оказались полностью прижаты к своим воротам и только жуткие промахи нападающих спасали Скуадра Адзурра. Переиграть итальянского вратаря смог… защитник итальянцев, срезав мяч в свои ворота. Испанцы на этом не успокоились и продолжали искать пути к воротам Доннаруммы. Италия нанесла первый удар по воротам соперника только на 74 минуте! В концовке игра выровнялась и итальянцы попытались что-то создать в атаке, но тщетно. Мощная игра и заслуженная победа сборной Испании.