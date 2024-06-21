



В Госдепе нашли объяснение сближению РФ и КНДР

Подписание Россией и Северной Кореей договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" свидетельствует о неудачах Владимира Путина в войне против Украины.



По данным издания "РБК-Украина", такое пояснение озвучил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс, находясь с визитом в Киеве.



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По его словам, если обратить внимание на десятилетие риторики Кремля, то ни разу за это время Путин не признавал, что ему нужна чья-либо помощь.



"Поэтому я считаю, что это признак того, насколько Владимир Путин и российский оборонный истеблишмент были удивлены храбростью, изобретательностью и креативностью народа Украины в отпоре этой неприкрытой агрессии", - пояснил Басс.



Напомним, что подписанное Путиным и Ким Чен Ыном соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае "агрессии" в отношении одной из стран.