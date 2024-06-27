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Нетаниягу назвал первый шаг, чтобы помешать Ирану захватить Ближний Восток
27.06.2024 20:50 Алина Груднева

Нетаниягу назвал первый шаг, чтобы помешать Ирану захватить Ближний Восток

Уничтожение ХАМАСа в Газе является первым шагом к тому, чтобы помешать Ирану захватить Ближний Восток, включая Саудовскую Аравию.

Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече с американской делегацией.

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"Первый шаг - отрезать его руку, ХАМАС. Тех, кто сделал это с нами, здесь больше не будет. Нам предстоит долгая битва, но мы от них избавимся", - сказал Нетаниягу.

Он напомнил американцам, что Израилю приходится также сдерживать и других проиранских боевиков.

"Нам придется иметь дело с этой осью зла. Поддерживаемый Ираном альянс стремится к завоеванию Ближнего Востока, к завоеванию Саудовской Аравии. Это всего лишь вопрос времени. Что стоит у них на пути? Это мы", - добавил Нетаниягу.

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