



Дебаты с Трампом: у Джонсона спросили, будет ли Байден на энергетиках

У спикера Палаты представителей США Майка Джонсона спросили, будет ли президент США Джо Байден принимать энергетики перед дебатами с Дональдом Трампом.



Об этом у него спросила журналистка CNN.



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"Трамп и его команда считают, что Байден будет под кокаином на дебатах в четверг вечером", - сказала журналистка.



Джонсон ответил, что о Байдене много чего говорят, но "они шутят".



"Конечно, никто не думает, что Байден будет под кокаином. Люди задаются вопросом, и понятно почему, будет ли Байден принимать перед дебатами энергетические напитки. Мы надеемся, что будет как и во время послания президента. У него тогда было много энергии. Другой вопрос, выдержит ли он 90 минут, стоя против Трампа, который, не моргнув глазом, произносит двухчасовые речи", - сказал Джонсон.