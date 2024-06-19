



Путин и Ким Чен Ын обязались "защищать" друг друга

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР.



По данным пресс-служба Кремля, соглашение было подписано в рамках государственного визита Путина в Пхеньян.



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РФ и Северная Корея договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. По словам Путина, соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае "агрессии" в отношении одной из стран.



"Мы не исключаем для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом", - сказал Путин.



Он также порадовался позиции КНДР относительно войны в Украине.



"Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - добавил он.



В свою очередь, Ким Чен Ын объявил, что новый договор с Россией носит "миролюбивый и оборонительный характер". Он также назвал Путина "самым дорогим другом корейского народа"