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Источник в Турции: армия готова к Третьей мировой
27.06.2024 19:34 Алина Груднева

Источник в Турции: армия готова к Третьей мировой

Вооруженные силы Турции готовы к возможному началу Третьей мировой войны.

Об этом сообщает издание TRT Haber  со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

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"Турецкие Вооруженные силы - это уже динамичная армия. Это армия, которая постоянно осуществляет деятельность во многих регионах. Это армия, которая проверила и утвердила свои собственные планы и логистику", - говорят источники. 

Уточняется, что турецкая армия осуществляет деятельность по "поддержанию мира" во многих частях света. 

"Никто, особенно наша страна, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но следует отметить, что наша армия готова к любому сценарию", - добавили источники.

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