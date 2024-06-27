



Медведев объяснил, почему высказывается "апокалиптично"

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев объяснил, почему позволяет себе "апокалиптичные" высказывания.



Соответствующее пояснение он дал, выступая на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 27 июня.



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По словам Медведева, он "апокалиптично" высказывается для того, чтобы все задумались о том, что происходит в мире.



"Я иногда слышу упреки, что мои соображения выглядят или пессимистично, или даже апокалиптично. Я это делаю намеренно. Я просто хочу, чтобы все призадумались о том, что происходит в мире. А происходят совсем беспрецедентные вещи, я уж не говорю о том, что пессимист - это хорошо информированный оптимист", - сказал он.