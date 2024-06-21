



Полет на Марс для человека научно невозможен

Ученые из Калифорнийского университета провели ряд испытаний и доказали, что почки космонавтов во время полета не выдержат высоких доз радиации в случае, если будет осуществлена миссия на Марс.



Это исследование было сделано после заявлений Илона МАска о том, что он отправит экспедицию на Марс.



Первый марсианский корабль Илон Маск решил назвать "Heart of Gold". К 2035 году он надеется отправлять людей на соседнюю планету всего за 80 дней. По словам главы SpaceX, после первого полета понадобится от 40 до 100 лет, чтобы построить на Марсе самостоятельную цивилизацию.