



Те кто ложится спать после часу ночи подвержены большему риску депрессии





Ложитесь спать после часа ночи? Вы подвергаетесь повышенному риску депрессии, тревоги и других психических расстройств.

Новое исследование Стэнфордского университета показывает, что люди, которые ложатся спать особенно поздно ночью, подвержены повышенному риску развития различных психических проблем, включая депрессию и тревожность, по сравнению с теми, кто ложится спать рано.



Исследователи проанализировали данные более 73 000 пожилых людей в Великобритании, включая склонность вставать рано утром или ложиться поздно вечером, а также часы их сна. Затем исследователи сопоставили полученные данные с количеством депрессий, тревог и других психических проблем, которыми страдали участники исследования.



Джейми Зейцер, профессор психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского университета и один из руководителей исследования, сказал: "Мы обнаружили, что позднее пробуждение не способствует психическому здоровью. Осталось выяснить, почему". Согласно данным исследования, у тех, кто ложился спать после часа ночи, риск развития различных психических проблем увеличивался на 20-40 процентов по сравнению с теми, кто ложился раньше.



Доказано, что раннее пробуждение также полезно для психического здоровья. Было установлено, что те, кто вставал на рассвете, имели лучшее психическое здоровье по сравнению с теми, кто вставал позже.



По мнению исследователей, бодрствование после полуночи "повышает риск импульсивного и вредного поведения". Исследователи говорят: "Можно рискнуть предположить, то люди, которые встают рано утром, вполне осознают, что их мозг еще не работает, поэтому они могут откладывать принятие плохих решений. В то же время люди, которые не ложатся спать допоздна, думают: "Я чувствую себя прекрасно. Это отличное решение, которое я принимаю". В три часа ночи".



Эксперты рекомендуют спать не менее 7-9 часов в сутки.