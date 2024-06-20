



ЧЕ 2024: Выгодная ничья

Англия сыграла вничью 1:1 с Данией. Результат устроил обе команды, но игра разочаровала.



Сборным Англии и Дании было что доказывать в этом матче. Англия выглядела слабо в первом туре и этот поединок должен был показать , нужно ли фаворитам с ними считаться . Дания сыграла в первом матче вничью и создалось впечатление, что сборной нужна свежая кровь, лидеры уже прошли пик свой формы.



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В первом тайме англичане начали активнее и заслуженно вышли вперед. К середине тайма датчане пришли в себя, больше атаковали и сравняли счет «бильярдным» ударом из-за пределов штрафной площади. Во второй половине игры команды не показали большого желания победить. Создавалось

впечатление, что их устраивает ничья. Будем надеяться, что им это не аукнется в последнем туре.



Четыре года назад поединок Англии и Дании в полуфинале Чемпионата Европы стал украшением турнира. Датчане уступили только в дополнительное время. За эти годы обе команды стали слабее. С такой игрой не верится, что Англия сможет претендовать на победу в Чемпионате Европы.

