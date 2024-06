Фьюри впервые прокомментировал пьяное падение возле паба

Британский боксер Тайсон Фьюри впервые прокомментировал свое пьяное падение возле паба в Лондоне, которое было заснято на видео.



Он признался, что после поражения украинцу Александру Усику перебрал с алкоголем.



"Я просто выпил слишком много. Теперь пора вернуться к работе и сосредоточиться на бою-реванше с Усиком, который состоится 21 декабря", - сказал Фьюри.



Видео с пьяным Фьюри, который рухнул на четвереньки возле паба, стало вирусным.

Tyson Fury getting escorted out of a pub in Morecambe on Friday night before faceplanting on the pavement outside…



pic.twitter.com/3VNMaByitO