Фьюри впервые прокомментировал пьяное падение возле паба
Британский боксер Тайсон Фьюри впервые прокомментировал свое пьяное падение возле паба в Лондоне, которое было заснято на видео.
Он признался, что после поражения украинцу Александру Усику перебрал с алкоголем.
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"Я просто выпил слишком много. Теперь пора вернуться к работе и сосредоточиться на бою-реванше с Усиком, который состоится 21 декабря", - сказал Фьюри.
Видео с пьяным Фьюри, который рухнул на четвереньки возле паба, стало вирусным.
Tyson Fury getting escorted out of a pub in Morecambe on Friday night before faceplanting on the pavement outside…— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 11, 2024
pic.twitter.com/3VNMaByitO