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Фьюри впервые прокомментировал пьяное падение возле паба
20.06.2024 21:45 Алина Груднева

Фьюри впервые прокомментировал пьяное падение возле паба

Британский боксер Тайсон Фьюри впервые прокомментировал свое пьяное падение возле паба в Лондоне, которое было заснято на видео.

Он признался, что после поражения украинцу Александру Усику перебрал с алкоголем.

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"Я просто выпил слишком много. Теперь пора вернуться к работе и сосредоточиться на бою-реванше с Усиком, который состоится 21 декабря", - сказал Фьюри.

Видео с пьяным Фьюри, который рухнул на четвереньки возле паба, стало вирусным.

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