



В Грузии поддержали ограничения прав ЛГБТ-сообщества

В Грузии парламент одобрил в первом чтении ряд законопроектов, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества.



По данным издания SOVA, в одобренный пакет входят 19 законопроектов, которые похожи по формулировке на российские.



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Один из них называется "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Целью продвигаемой законодательной инициативы является "укрепление семейных ценностей, основанных на союзе мужчины и женщины".



В одном из проектов запрещены операции по смене пола, а также трансляции сцен сексуального характера с участием представителей нетрадиционной ориентации.



Что примечательно, Венецианская комиссия Совета Европы настоятельно не рекомендовала Грузии принимать этот пророссийский пакет законопроектов.