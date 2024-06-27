Новости » Политика
В Грузии поддержали ограничения прав ЛГБТ-сообщества
27.06.2024 16:14 Алина Груднева

В Грузии поддержали ограничения прав ЛГБТ-сообщества

В Грузии парламент одобрил в первом чтении ряд законопроектов, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества.

По данным издания SOVA, в одобренный пакет входят 19 законопроектов, которые похожи по формулировке на российские.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Один из них называется "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Целью продвигаемой законодательной инициативы является "укрепление семейных ценностей, основанных на союзе мужчины и женщины".

В одном из проектов запрещены операции по смене пола, а также трансляции сцен сексуального характера с участием представителей нетрадиционной ориентации.

Что примечательно, Венецианская комиссия Совета Европы настоятельно не рекомендовала Грузии принимать этот пророссийский пакет законопроектов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы