



Обама заступился за Байдена: Трамп лжет сквозь зубы

Бывший президент США Барак Обама заступился за Джо Байдена, на которого накинулись с критикой из-за его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.



Он подчеркнул, что от подобного никто не застрахован.



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По словам Обамы, на предстоящих выборах американцам предстоит сделать выбор между тем, кто в течение всей жизни боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе.



"Эти выборы – это выбор между тем, кто говорит правду, кто знает, что хорошо, а что плохо, и донесет ее до американского народа прямо – и тем, кто лжет сквозь зубы ради собственной выгоды", - подчеркнул он.



Обама отметил, что прошедшие между Байденом и Трампом дебаты этого не изменили.



"Именно поэтому так много поставлено на карту в ноябре", – считает бывший президент США.