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Вучич о теракте возле посольства Израиля: террористов не пощадим
29.06.2024 19:42 Алина Груднева

Вучич о теракте возле посольства Израиля: террористов не пощадим

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на теракт, совершенный возле здания посольства Израиля в Белграде.

Соответствующее заявление он сделал, посетив больницу, в которую доставили раненого полицейского.

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Вучич пообещал гражданам, что в Сербии не будут задить террористов.

"Мы их выслеживаем. Мы не пощадим террористов в Сербии", - пообещал Вучич.

Напомним, что террорист выстрелил в правоохранителя из арбалета. Полицейский получил ранение в шею, но несмотря на это успел ликвидировать стрелка.

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