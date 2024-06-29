



Вучич о теракте возле посольства Израиля: террористов не пощадим

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на теракт, совершенный возле здания посольства Израиля в Белграде.



Соответствующее заявление он сделал, посетив больницу, в которую доставили раненого полицейского.



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Вучич пообещал гражданам, что в Сербии не будут задить террористов.



"Мы их выслеживаем. Мы не пощадим террористов в Сербии", - пообещал Вучич.



Напомним, что террорист выстрелил в правоохранителя из арбалета. Полицейский получил ранение в шею, но несмотря на это успел ликвидировать стрелка.