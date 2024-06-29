Вучич о теракте возле посольства Израиля: террористов не пощадим
Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на теракт, совершенный возле здания посольства Израиля в Белграде.
Соответствующее заявление он сделал, посетив больницу, в которую доставили раненого полицейского.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Вучич пообещал гражданам, что в Сербии не будут задить террористов.
"Мы их выслеживаем. Мы не пощадим террористов в Сербии", - пообещал Вучич.
Напомним, что террорист выстрелил в правоохранителя из арбалета. Полицейский получил ранение в шею, но несмотря на это успел ликвидировать стрелка.