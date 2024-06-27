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"Государственная дура" рассорила Бастрыкина и Володина
27.06.2024 15:16 Алина Груднева

"Государственная дура" рассорила Бастрыкина и Володина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель СК РФ Александр Бастрыкин поскандалили из-за слов последнего.

По данным "Русской службы ВВС", это произошло во время сессии Петербургского международного юридического форума.

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В частности, проходило обсуждение миграционных законопроектов. Бастрыкин призвал разъяснить, что происходит в Госдуме и заинтересованы ли депутаты в принятии новых законов.

"Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", — сказал Бастрыкин.

Володину такая формулировка не понравилась, потому он поспешил резко ответить главе СК РФ.

"Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, а он оскорбил народ", - пожаловался Володин.

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