



Тревожный опрос ADL: растет число людей, верящих в стереотипы о евреях

Уровень антисемитизма продолжает стремительно расти на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Антидиффамационной лиги, который проводился в США, Франции, Германии, Аргентине, Великобритании, Канаде и Австралии.



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По данным ADL, что в странах, где проживает много евреев, почти 40% респондентов поддерживают антисемитские высказывания и верят в стереотипы о евреях.



Респондентам было предложено согласиться или не согласиться с 10 позициями относительно евреев. Среди них: "Евреи более лояльны к Израилю, чем к этой стране"; "Евреи имеют слишком большую власть на международных финансовых рынках"; "Евреи несут ответственность за большинство мировых войн"; "Люди ненавидят евреев из-за того, как евреи себя ведут" и прочее.



Почти 40% респондентов согласились как минимум с шестью такими пунктами. 56% респондентов в семи странах согласились с утверждением, что евреи более лояльны к Израилю, чем к их стране. Самый высокий процент был в Германии и Аргентине - 64%. Самый низкий - в США - 51%.



Со стереотипом, будто евреи ответственны за большинство мировых войн, согласились 23% опрошенных в Аргентине, 21% - в Австралии, 19% - в США, 17% - во Франции и Германии.



Тревожным является и поддержка сообщений о том, будто Израиль совершает "геноцид" в Газе. Такое мнение в Британии поддержал 71% респондентов. Самый низкий уровень был в США - 53%.