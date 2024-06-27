



Франция бьет тревогу из-за угрозы войны между Израилем и Ливаном

Франция "крайне обеспокоена" возможностью войны между Израилем и Ливаном.



Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба министерства иностранных дел страны.



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"Мы крайне обеспокоены серьезностью ситуации в Ливане. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и уважать решение Совета Безопасности ООН", - сказано в заявлении.



Что примечательно, на прошлой неделе ЦАХАЛ провел военные учения, имитирующие боевые действия в Ливане. Это было частью усилий по повышению боеготовности в условиях возросшей напряженности на северной границе.