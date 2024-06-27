Новости » Арабо-израильский конфликт
Франция бьет тревогу из-за угрозы войны между Израилем и Ливаном
27.06.2024 16:22 Алина Груднева

Франция бьет тревогу из-за угрозы войны между Израилем и Ливаном

Франция "крайне обеспокоена" возможностью войны между Израилем и Ливаном.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы крайне обеспокоены серьезностью ситуации в Ливане. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и уважать решение Совета Безопасности ООН", - сказано в заявлении.

Что примечательно, на прошлой неделе ЦАХАЛ провел военные учения, имитирующие боевые действия в Ливане. Это было частью усилий по повышению боеготовности в условиях возросшей напряженности на северной границе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы