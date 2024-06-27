



Украина и Евросоюз подписали соглашение о гарантиях безопасности

В четверг, 27 июня, президент Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Соглашение гарантирует Киеву продолжение поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на годы вперед.



Также на саммите Украина подписала еще два соглашения о гарантиях безопасности - с Литвой и Эстонией.



От Украины договор подписал президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь соглашения подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.



На сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В число стран-партнеров вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.



Соглашения о безопасности с этими странами предусматривают широкий спектр мер поддержки Украины. В частности, военной, экономическую помощи, а также политическую поддержку.



Помимо общих положений, каждая из стран-партнеров также предоставила Украине индивидуальные обязательства, соответствующие ее возможностям и потенциалу.