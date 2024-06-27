В Коми пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие
В Коми пассажирский поезд, следовавший по маршруту Воркута - Новороссийск, сошел с рельсов.
По данным российских СМИ, спасателям удалось найти уже как минимум три тела погибших.
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Уточняется, что последней погибшей оказалась 15-летняя девочка, объявленная ранее пропавшей без вести.
С рельсов сошли девять из 14 вагонов поезда. Они опрокинулись. Поисково-спасательные работы продолжаются.
📷 В Коми пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного дождя. Спасателям пришлось добираться до места ЧП пешком — вода буквально смыла дорогу.— Новости от 66.RU (@66ru) June 27, 2024
Как это вообще могло произойти и что рассказывают сами пассажиры — собрали всё, что известно https://t.co/OvYous2iZi pic.twitter.com/3TmzHmQGxm