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В Коми пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие
27.06.2024 15:30 Алина Груднева

В Коми пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие

В Коми пассажирский поезд, следовавший по маршруту Воркута - Новороссийск, сошел с рельсов.

По данным российских СМИ, спасателям удалось найти уже как минимум три тела погибших.

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Уточняется, что последней погибшей оказалась 15-летняя девочка, объявленная ранее пропавшей без вести.

С рельсов сошли девять из 14 вагонов поезда. Они опрокинулись. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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