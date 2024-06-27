



В Коми пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие

В Коми пассажирский поезд, следовавший по маршруту Воркута - Новороссийск, сошел с рельсов.



По данным российских СМИ, спасателям удалось найти уже как минимум три тела погибших.



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Уточняется, что последней погибшей оказалась 15-летняя девочка, объявленная ранее пропавшей без вести.



С рельсов сошли девять из 14 вагонов поезда. Они опрокинулись. Поисково-спасательные работы продолжаются.