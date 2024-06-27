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ПАСЕ обратилась к Грузии с требованием
27.06.2024 17:15 Алина Груднева

ПАСЕ обратилась к Грузии с требованием

ПАСЕ призвала власти Грузии немедленно отменить скандальный пророссийский закон об "иноагентах".

Парламентская ассамблея Совета Европы приныла соответствующую резолюцию.

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В ПАСЕ выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Грузии, а также выразили сомнения касательно приверженности страны международным демократическим нормам и евроатлантической интеграции.

В резолюции утверждается, что закон об "иноагентах" не является совместимым с демократическими стандартами Европы и стандартами прав человека. В связи с этим он должен быть немедленно отменен. Также в ПАСЕ обвинили Грузию в отступлении от демократии, учитывая насильственные разгоны акций протеста.

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