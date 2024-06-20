



Боксер Райан Гарсия объявил о завершении карьеры

Американский боксер, бывший чемпион мира Райан Гарсия объявил о завершении карьеры.



Он признался, что не справился с давлением из-за обвинений в допинге.



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"У мамы рак. На меня подали в суд. Я переживаю развод. Все постоянно меня обсуждают. Дэвин хочет лишить меня победы. Это все давит на меня, но я по-прежнему люблю Бога. В моей жизни сейчас очень сложный период. Я человек, я не Бог", - признался Гарсия.



Он пожаловался, что бокс является коррумпированным спортом, потому он решил завершить свою карьеру.



"Я могу заняться актерством или пением. Я продолжу тренироваться, но мне больно и я решил завязать со всем этим. Самое печальное, что я отличный боксер. Мне грустно, ведь я люблю боксировать. Я официально ушел на пенсию", - добавил он.