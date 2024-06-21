Путину посоветовали не "беспокоиться" из-за поражения в войне
Министр иностранных дел Польши посоветовал Владимиру Путину не переживать из-за поражения в войне против Украины.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х, проведя своеобразный урок истории.
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По словам Сикорского, Москве - менее 900 лет с момента основания, ведь город появился в 1147 году.
"Путин переживает, что поражение России в войне с Украиной положит конец тысячелетней российской государственности", - написал он.
Также глава польского МИДа напомнил, что Россия неоднократно проигрывала: в Крымской войне, в войне с Японией, в Афганистане и в Холодной войне.
"После империи наступает место для "национальной жизни", - резюмировал Сикорский.
V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.— Radek Sikorski (@radeksikorski) June 21, 2024
He overworries.
1. Moscow was only founded in 1147.
2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.
3. There's national life after empire.