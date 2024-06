Путину посоветовали не "беспокоиться" из-за поражения в войне

Министр иностранных дел Польши посоветовал Владимиру Путину не переживать из-за поражения в войне против Украины.



Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х, проведя своеобразный урок истории.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Сикорского, Москве - менее 900 лет с момента основания, ведь город появился в 1147 году.



"Путин переживает, что поражение России в войне с Украиной положит конец тысячелетней российской государственности", - написал он.



Также глава польского МИДа напомнил, что Россия неоднократно проигрывала: в Крымской войне, в войне с Японией, в Афганистане и в Холодной войне.



"После империи наступает место для "национальной жизни", - резюмировал Сикорский.



V.Putin worries that losing in UKR would end 1000 y. of Russian statehood.

He overworries.

1. Moscow was only founded in 1147.

2. RU survived defeats in Crimea War, RU-JAP war, WW1, 1920 invasion of PL, war in Afghanistan and the Cold War.

3. There's national life after empire.