



Путину посоветовали не "беспокоиться" из-за поражения в войне

Министр иностранных дел Польши посоветовал Владимиру Путину не переживать из-за поражения в войне против Украины.



Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х, проведя своеобразный урок истории.



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По словам Сикорского, Москве - менее 900 лет с момента основания, ведь город появился в 1147 году.



"Путин переживает, что поражение России в войне с Украиной положит конец тысячелетней российской государственности", - написал он.



Также глава польского МИДа напомнил, что Россия неоднократно проигрывала: в Крымской войне, в войне с Японией, в Афганистане и в Холодной войне.



"После империи наступает место для "национальной жизни", - резюмировал Сикорский.

