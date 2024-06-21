



Угроза войны: Канада готовит массовую эвакуацию своих граждан из Ливана

Канада готовит массовую эвакуацию своих граждан из Ливана на фоне угрозы полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой".



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



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Уточняется, что 21 июня состоялся разговор между министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем и его канадской коллегой Мелани Жоли. Переговоры были напряженными.



Жоли сказала Кацу, что канадские военные уже работают над планом эвакуации около 45 тысяч человек из Ливана. В ответ глава израильского МИДа призвал Оттаву оказать давление на сторонников "Хезболлы".



"Израиль не может позволить террористической организации "Хезболла" продолжать атаковать его территорию и граждан. Вскоре мы примем необходимые решения. Свободный мир должен безоговорочно поддержать Израиль в его войне против оси зла, возглавляемой Ираном и экстремистским исламом", - позже написал Кац.