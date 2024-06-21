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Израиль проигнорировал предлагаемую Киевом помощь в борьбе с дронами, - СМИ
21.06.2024 20:17 Алина Груднева

Израиль проигнорировал предлагаемую Киевом помощь в борьбе с дронами, - СМИ

Украина предлагала Израилю помощь в борьбе с иранскими дронами, которые пользуется ливанская террористическая организация "Хезболла", но Иерусалим это проигнорировал.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

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По его словам, в начале прошлого года он привез из Киева большой кусок сбитого иранского "Шахеда" в качестве своеобразного сувенира от президента Украины Владимира Зеленского для премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Я сказал, что, если сотрудничество Украины и Израиля будет углубляться, израильская армия получит много таких для изучения. Но этого не произошло", - сообщил дипломат.

По словам бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев неоднократно приглашал израильских экспертов, чтобы совместными усилиями разобраться, как эффективнее можно сбивать иранские дроны. Но этого так и не произошло. Резников считает, что руководству Израиля необходимо осознать, что враги у двух стран являются общими.

"Это спасло бы немало жизней как израильтян, так и украинцев", - считает он.

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