



ЧЕ 2024: Украина зарабатывает 3 очка

Это была не самая красивая, но очень важна, рабочая победа. Украинцам удалось перевернуть ход матча, который складывался совсем не просто. Словакия преподнесла сюрприз в первом туре, обыграв Бельгию.



Победа в этой встрече гарантировала ей выход в следующий круг. И в начале встречи словаки были активнее. Когда казалось, что Украине удается постепенно перехватить инициативу, словаки забили. Поражение Украины и они могут покупать билеты домой.



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А еще надо реабилитироваться перед болельщиками за неприятное поражение румынам.



Во втором тайме желто синие нашли в себе силы переломить ход игры. Они не только сравняли счет, но и в концовке сумели забить победный гол. Ситуация в группе становится непредсказуемой. Все команды имеют равные шансы на продолжение борьбы.