



США осудили сотрудничество РФ с КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.



Соответствующее заявление он сделал в разговоре с министром иностранных дел Южной Кореи.



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Стороны договорились продолжить совместную работу над решением сложных и развивающихся проблем в сфере безопасности, которые создает КНДР.



Также они договорились сделать все, чтобы поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море.