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США осудили сотрудничество РФ с КНДР
21.06.2024 19:54 Алина Груднева

США осудили сотрудничество РФ с КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Соответствующее заявление он сделал в разговоре с министром иностранных дел Южной Кореи.

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Стороны договорились продолжить совместную работу над решением сложных и развивающихся проблем в сфере безопасности, которые создает КНДР.

Также они договорились сделать все, чтобы поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море.

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