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Смертельный хадж: министр по делам религии Туниса лишился работы
21.06.2024 20:26 Алина Груднева

Смертельный хадж: министр по делам религии Туниса лишился работы

Министр по делам религии Туниса лишился работы после того, как 49 граждан страны погибли во время хаджа в Саудовской Аравии.

Соответствущее решение принял президент Туниса Каис Саид.

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"Президент решил уволить министра по делам религии", - сказано в заявлении.

Никаких других подробностей по поводу увольнения нет. Ранее на этой неделе МИД Туниса сообщил, что в Саудовской Аравии погибли 35 граждан страны. По версии местных СМИ, по состоянию на 21 июня известно уже о 49 погибших.

Уточняется, что большинство тунисцев прибыли в Саудовскую Аравию по туристическим визам и не участвовали в официальной программе паломничества.

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