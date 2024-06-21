



Смертельный хадж: министр по делам религии Туниса лишился работы

Министр по делам религии Туниса лишился работы после того, как 49 граждан страны погибли во время хаджа в Саудовской Аравии.



Соответствущее решение принял президент Туниса Каис Саид.



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"Президент решил уволить министра по делам религии", - сказано в заявлении.



Никаких других подробностей по поводу увольнения нет. Ранее на этой неделе МИД Туниса сообщил, что в Саудовской Аравии погибли 35 граждан страны. По версии местных СМИ, по состоянию на 21 июня известно уже о 49 погибших.



Уточняется, что большинство тунисцев прибыли в Саудовскую Аравию по туристическим визам и не участвовали в официальной программе паломничества.