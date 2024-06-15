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ЧЕ 2024: фондю лучше, чем гуляш?
15.06.2024 17:59 Алина Груднева

ЧЕ 2024: фондю лучше, чем гуляш?

Сборная Швейцарии  обыграла Венгрию со счетом 3:1. Перед матчем, многие специалисты считали, что именно в этом поединке решится судьба второго, проходного места из первой группы.

Вряд ли эти команды могут составить конкуренцию Германии, но побороться за выход из группы им вполне по силам.  К сожалению, интересный футбол мы увидели только во второй половине второго тайма, когда Венгрия очнулась после стартового обморока.  

Венгрия уже давно не участвовала в финалах Чемпионат Европы и Мира, но в последние годы показывает отличные результаты. Многие надеются на возрождение когда-то именитой сборной. Однако дать бой сборной Швейцарии им не удалось.

Соперник звезд с неба не хватает, но это стабильная, опытная команда, с которой играть совсем не просто. И против Венгрии они были на голову сильнее. Судьба матча была решена еще в первом тайме. Швейцария провела его на классе, забив два мяча в ворота растерянного соперника.  После перерыва венграм удалось постепенно перехватить инициативу и отыграть один гол. Именно в эти минуты матч стал очень напряженным. Венгры давили, соперник искал счастье в контратаках. Швейцарцы имели больше возможностей и в конце концов преуспели. На 91 минуте им удалось забить третий мяч в ворота соперника и решить исход матча. 

Теперь Швейцарии надо доказать, что «фондю вкуснее, чем гуляш», о чем гласили плакаты болельщиков на стадионе.

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