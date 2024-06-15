



ЧЕ 2024: фондю лучше, чем гуляш?

Сборная Швейцарии обыграла Венгрию со счетом 3:1. Перед матчем, многие специалисты считали, что именно в этом поединке решится судьба второго, проходного места из первой группы.



Вряд ли эти команды могут составить конкуренцию Германии, но побороться за выход из группы им вполне по силам. К сожалению, интересный футбол мы увидели только во второй половине второго тайма, когда Венгрия очнулась после стартового обморока.



Венгрия уже давно не участвовала в финалах Чемпионат Европы и Мира, но в последние годы показывает отличные результаты. Многие надеются на возрождение когда-то именитой сборной. Однако дать бой сборной Швейцарии им не удалось.



Соперник звезд с неба не хватает, но это стабильная, опытная команда, с которой играть совсем не просто. И против Венгрии они были на голову сильнее. Судьба матча была решена еще в первом тайме. Швейцария провела его на классе, забив два мяча в ворота растерянного соперника. После перерыва венграм удалось постепенно перехватить инициативу и отыграть один гол. Именно в эти минуты матч стал очень напряженным. Венгры давили, соперник искал счастье в контратаках. Швейцарцы имели больше возможностей и в конце концов преуспели. На 91 минуте им удалось забить третий мяч в ворота соперника и решить исход матча.



Теперь Швейцарии надо доказать, что «фондю вкуснее, чем гуляш», о чем гласили плакаты болельщиков на стадионе.