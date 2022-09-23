



Захава Гальон ответила Аббасу: мир возможен

Председатель Мерец Захава Гальон ответила председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу, которого порадовала позиция Байдена и Лапида относительно "решения о двух государствах".

Соответствующее заявление она сделала после его выступления на Генассамблее ООН.

"Есть возможность для мира, Лапид открыл ее вчера, и Абу Мазен протягивает свою испуганную руку в ответ. Израильско-палестинский конфликт – это не судьба, цикл кровопролития может закончиться, и это зависит, прежде всего, от мужества руководства с нашей стороны", - сказала она.

По словам Гальон, достижение политического урегулирования с признанными границами возможно.

"Существует сильная региональная поддержка, и Израиль обретет обновленную международную легитимность. Я призываю премьер-министра сделать следующий смелый шаг и встретиться с Абу Мазеном, Мерец будет публично поддерживать исторический шаг. Мир возможен", - добавила она.