



Аббас: Израиль разрушает решение о двух государствах

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил на Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает "Кан".

По его словам, Израиль "решил не быть партнером в мирном процессе".

Аббас обвинил Еврейское Государство в разрушении соглашений Осло.

"Израиль разрушает решение о двух государствах. Мы хотим жить в мире с Израилем", - сказал он.



Председатель ПА вновь обозвал Израиль "государством апартеида". Он обвинил страну в "убийствах палестинцев", припомнив смерть журналистки Ширин Абу Акле.

Он призвал США привлечь к ответственности тех, кто убил американку.





Также Аббас "Поселенцы убивают палестинцев средь бела дня и крадут землю, находящуюся под официальной защитой. Израиль нападает на святыни мусульман и христиан в Иерусалиме. Он фальсифицирует учебные программы в Иерусалиме и помешал нам провести выборы. Это система, построенная на апартеиде. И кто защищает Израиль от наказания? Организация Объединенных Наций", - добавил он.Также Аббас попросил сделать ПА полноправным членом ООН.

"Мы возобновляем нашу просьбу о принятии в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций", - сказал он.

По словам Аббаса, его обрадовали позиции Байдена и Лапида по поводу "решения о двух государствах".

"Но настоящая проверка серьезности этой позиции — это немедленная встреча за столом переговоров", - добавил он.

Накануне на Генеральной Ассамблее ООН выступил премьер-министр Яир Лапид.

"Нам нужно понимать историю, уважать ее и извлекать из нее уроки, но быть готовыми и способными изменить ее, выбирать будущее, а не прошлое, мир, а не войну, партнерство, а не изоляцию", - сказал он.

Лапид отметил, что соглашение с палестинцами, основывающееся на принципе "два государства для двух народов" - это "правильно для безопасности Израиля, израильской экономики и будущего наших детей".

"Мир - не компромисс, а самое смелое решение, которое мы можем принять. Мир - не слабость, он воплощает в себе всю силу человеческого духа. Война - это капитуляция перед всем плохим в нас, мир - это победа всего хорошего", - добавил он.