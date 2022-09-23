



Аббас просит сделать ПА полноправным членом ООН

Палестинская автономия просит, чтобы ее сделали полноправным членом ООН.

Такое заявление, выступая на Генассамблее ООН, сделал председатель ПА Махмуд Аббас.

"Мы возобновляем нашу просьбу о принятии в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций", - сказал он.

По словам Аббаса, его обрадовали позиции Байдена и Лапида по поводу "решения о двух государствах".

"Но настоящая проверка серьезности этой позиции — это немедленная встреча за столом переговоров", - добавил он.