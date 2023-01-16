



Ярив Левин: нельзя поверить, меня считают "овощем"



Заместитель юридического советника правительства Гиль Лимон осудил план правительства свести консультации юридических советников к статусу необязательных к исполнению рекомендаций, заявив в комитете Кнессета, что это предложение является частью более широкого пакета судебной реформы, которая подорвет верховенство закона.



"Здесь есть последовательность шагов, совокупный результат которых оставит пятно на статусе верховенства закона в демократической стране", - сказал Лимон комитету Кнессета по конституции, законодательству и правосудию.



"Правительство будет само толковать закон, и ему будут помогать частные адвокаты, которые будут его поддерживать", - сказал Лимон во время первого дня открытых дебатов в комитете по законопроекту о том, чтобы правительство само определяло свои юридические позиции и представительство, независимо от рекомендаций Министерства юстиции. "Правительство не будет выше закона, оно будет законом", - добавляет он.



Министр юстиции Ярив Левин в ответ обрушился на заместителя генерального прокурора Гиля Лимона за то, что тот представил свое юридическое заключение в комитете Кнессета, не поделившись им сначала с Левиным.



"Я думаю, что нет более поучительного примера необходимости реформы, которую я возглавляю, чем то, что мы только что услышали", - заявил Левин на заседании комитета Кнессета по конституции, законодательству и юстиции.



Он продолжил: “Вчера в моем кабинете состоялось совещание с участием представителей юридического советника, в том числе адвоката Гиля Лимона - и эта позиция мне не была озвучена, и меня не спросили моего мнения по ней. Возможно, юридический советник правительства должна выслушать мое мнение. Немыслимо! Они обращаются со мной как с овощем. Я опубликовал план и представил его общественности, но вы заняты тем, что оттягиваете его выполнение. Как к советнику, у меня к вам серьезные претензии на профессиональном уровне".



"Заместитель советника выступает здесь, представляя правовую позицию по очень важному вопросу, который касается дела, лежащего в основе действий моего министерства", - сказал Левин. "Как вы думаете, когда я услышал или мог прочитать это мнение? Хотите верьте, хотите нет - сейчас. Я впервые слышу об этом".



Вместо этого, говорит Левин, заместитель юридического советника и другие сотрудники офиса юридического советника слишком заняты тем, что "произносят речи против министра, аплодируют речам против министра, формулируют мнения за его спиной".