Новости » Политика
В ЮАР будут наказывать граждан, воюющих на стороне ЦАХАЛа
18.12.2023 18:50 Алина Груднева

В ЮАР будут наказывать граждан, воюющих на стороне ЦАХАЛа

Власти ЮАР намерены наказывать граждан республики, которые участвуют в операции в Газе на стороне Армии обороны Израиля.

Они могут столкнуться на родине с судебным преследованием.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в очередной раз назвал операцию ЦАХАЛа в Газе "геноцидом". МИД страны, в свою очередь, выразило "серьезную обеспокоенность" тем, что некоторые граждане страны присоединились к ЦАХАЛу.

"Такие действия потенциально могут способствовать нарушению международного права и совершению дальнейших международных преступлений, за что они будут подвержены судебному преследованию в Южной Африке", - сказали в МИД.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы