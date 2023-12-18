



В ЮАР будут наказывать граждан, воюющих на стороне ЦАХАЛа

Власти ЮАР намерены наказывать граждан республики, которые участвуют в операции в Газе на стороне Армии обороны Израиля.



Они могут столкнуться на родине с судебным преследованием.



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Президент ЮАР Сирил Рамафоса в очередной раз назвал операцию ЦАХАЛа в Газе "геноцидом". МИД страны, в свою очередь, выразило "серьезную обеспокоенность" тем, что некоторые граждане страны присоединились к ЦАХАЛу.



"Такие действия потенциально могут способствовать нарушению международного права и совершению дальнейших международных преступлений, за что они будут подвержены судебному преследованию в Южной Африке", - сказали в МИД.