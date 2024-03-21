



В России начали закрывать колонии: все ушли на войну

В Красноярском крае в России предстоит закрытие двух исправительных колоний. Людей в них стало слишком мало для содержания штата.



Местный омбудсмен Марк Денисов заявил, что это стало возможным из-за "крупного сокращения их числа в условиях СВО".



“Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске”, — сказал Денисов.



По мнению омбудсмена, колонии являются градообразующими предприятиями и после их закрытия могут возникнуть проблемы, особенно после окончания войны.



