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В России начали закрывать колонии: все ушли на войну
21.03.2024 21:10 MIGnews.com

В России начали закрывать колонии: все ушли на войну

В Красноярском крае в России предстоит закрытие двух исправительных колоний. Людей в них стало слишком мало для содержания штата.

Местный омбудсмен Марк Денисов заявил, что это стало возможным из-за  "крупного сокращения их числа в условиях СВО".

“Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске”, — сказал Денисов.

По мнению омбудсмена, колонии являются градообразующими предприятиями и после их закрытия могут возникнуть проблемы, особенно после окончания войны.

 

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