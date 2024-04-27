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В американской разведке ответили, заказывал ли Путин убийство Навального
27.04.2024 08:44 Алина Груднева

В американской разведке ответили, заказывал ли Путин убийство Навального

По оценкам американской разведки, президент России Владимир Путин не отдавал приказ об убийстве в тюрьме лидера оппозиции Алексея Навального в феврале 2024 года.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их словам, к такому выводу пришли в результате расследования в ЦРУ, разведывательном сообществе США и разведподразделении Госдепартамента. 

В свою очередь, представители европейских служб безопасности сообщили журналистам, что их спецслужбы по-прежнему скептически относятся к мнению о том, что Путин не стоял за смертью Навального.
 

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