



В Бундестаге просят Папу громко призвать преступников РФ снять их пиратский флаг

Член Свободной демократической партии, председатель Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отреагировала на заявление Папы Римского о прекращении войны в Украине. Она считает, что сделать это может и немедленно президент РФ.



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Именно Владимир Путин, как главный инициатор этой войны, несет ответственность за окончание страданий, а не Украина.



"Прежде чем украинские жертвы поднимут белый флаг, Папа Римский должен громко и безоговорочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны", – заявила Штрак-Циммерманн.



Немецкий политик поинтересовалась, "почему, во имя Бога, он (Папа Римский – ред.) не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы Русской православной церкви и бывшего агента КГБ относительно украинского народа?.."



Как сообщал Mignews, Папа Римский Франциск во время интервью телеканалу RSI призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров. Он, в частности, высказал мнение, что "самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры". Такое заявление Понтифика вызвало резонанс в мировом сообществе.