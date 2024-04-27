



В Иране пообещали "частично освободить" членов экипажа захваченного судна

Корпус стражей исламской революции готов частично освободить членов экипажа захваченного около двух недель назад возле Ормузского пролива корабля MSC ARIES.



Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.



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Кого именно готовы освободить иранцы, глава МИД уточнять не стал. Ранее в РФ сообщали, что на борту был один россиянин, к которому допустили посла. В Тегеране заверили, что гражданина РФ освободят.



Корабль шел под португальским флагом и частично принадлежал израильскому бизнесмену Эялю Оферу. Сообщалось что на борту находились филиппинцы и индусы.

