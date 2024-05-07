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Число антисемитских преступлений во Франции взлетело на 300%
07.05.2024 19:00 Алина Груднева

Число антисемитских преступлений во Франции взлетело на 300%

Во Франции за первый квартал 2024 года число антисемитских преступлений возросло на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил премьер-министр Габриэль Атталь.

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По его словам, евреи составляют около одного процента населения Франции.

Атталь подчеркнул, что несмотря на это, свыше 60% атак против религий носят антисемитский характер.

Французский премьер подчеркнул, что в первом квартале года было зарегистрировано 366 преступлений на почве антисемитизма. 

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