



Число антисемитских преступлений во Франции взлетело на 300%

Во Франции за первый квартал 2024 года число антисемитских преступлений возросло на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Об этом сообщил премьер-министр Габриэль Атталь.



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По его словам, евреи составляют около одного процента населения Франции.



Атталь подчеркнул, что несмотря на это, свыше 60% атак против религий носят антисемитский характер.



Французский премьер подчеркнул, что в первом квартале года было зарегистрировано 366 преступлений на почве антисемитизма.