Полиция разогнала пропалестинские акции в Чикагском университете и Берлине
Правоохранительные органы разных стран продолжают бороться с пропалестинскими акциями протеста.
Так, в Чикагском университете была проведена зачистка очередного антиизраильского палаточного лагеря.
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Около восьми дней студенты протестовали на территории кампуса. В пятницу администрация предупредила их о необходимости покинуть территорию. В итоге, полиция в защитном снаряжении заблокировала доступ к этому месту и демонтировала лагерь.
В свою очередь, в Берлине была разогнана пропалестинская акция, в котором участвовали несколько сотен демонстрантов. Ранее они заняли двор Свободного университета Берлина. Протестующие разбили там порядка 20 палаток, образовав вокруг них живую цепь.
Alman polisi, Berlin Freie Üniversitesi’de Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale ediyor.https://t.co/td2KG7oUPN— gdh (@gundemedairhs) May 7, 2024