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Полиция разогнала пропалестинские акции в Чикагском университете и Берлине
07.05.2024 15:40 Алина Груднева

Полиция разогнала пропалестинские акции в Чикагском университете и Берлине

Правоохранительные органы разных стран продолжают бороться с пропалестинскими акциями протеста.

Так, в Чикагском университете была проведена зачистка очередного антиизраильского палаточного лагеря.

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Около восьми дней студенты протестовали на территории кампуса. В пятницу администрация предупредила их о необходимости покинуть территорию. В итоге, полиция в защитном снаряжении заблокировала доступ к этому месту и демонтировала лагерь.

В свою очередь, в Берлине была разогнана пропалестинская акция, в котором участвовали несколько сотен демонстрантов. Ранее они заняли двор Свободного университета Берлина. Протестующие разбили там порядка 20 палаток, образовав вокруг них живую цепь.

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