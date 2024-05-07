



Полиция разогнала пропалестинские акции в Чикагском университете и Берлине

Правоохранительные органы разных стран продолжают бороться с пропалестинскими акциями протеста.



Так, в Чикагском университете была проведена зачистка очередного антиизраильского палаточного лагеря.



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Около восьми дней студенты протестовали на территории кампуса. В пятницу администрация предупредила их о необходимости покинуть территорию. В итоге, полиция в защитном снаряжении заблокировала доступ к этому месту и демонтировала лагерь.



В свою очередь, в Берлине была разогнана пропалестинская акция, в котором участвовали несколько сотен демонстрантов. Ранее они заняли двор Свободного университета Берлина. Протестующие разбили там порядка 20 палаток, образовав вокруг них живую цепь.